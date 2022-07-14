Несовершеннолетним ялтинцам предложили подработку на лето

Фото: Янина Павленко / ТГ-канал

В Ялте предложили летнюю подработку для подростков. Как сообщила глава города Янина Павленко, несовершеннолетние ялтинцы могут закрашивать граффити и помогать администрации в работе с документами.

Так, по данным Центра занятости, сейчас в курортном городе трудоустроено около сорока несовершеннолетних, но желающих намного больше.

- Прежде всего, городу нужны помощники в поддержании порядка, закрашивании граффити. Помимо зарплаты и матподдержки в 2250 рублей от Центра занятости (в случае постановки там на учет) готовы устроить между отрядами соревнования. Призы - с меня!, - добавила Павленко. Также 10-12 человек могут устроиться в Муниципальное предприятие при Администрации. Там ребята могут делать ксерокопии, разносить документы и забирать на почте письма.

- Прошу предпринимателей Ялты поддержать наших детей и сообщить о имеющихся для них вакансиях в Центр Занятости по телефону +7978 862 81 37 (руководитель Елена Владимировна Трофимова).