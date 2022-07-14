Полиция изъяла у крымчанина 16 тысяч пачек контрафактных сигарет

Мужчина продавал в розницу контрафактные сигареты различных товарных знаков Фото: Евгения ГУСЕВА

Сотрудники полиции отделения экономической безопасности и противодействия коррупции установили причастность жителя Джанкоя к незаконному использованию чужого товарного знака на территории России. Как сообщили в пресс-службе МВД по республике, полицейские изъяли у него 16 тысяч пачек контрафактных сигарет.

Как установили оперативники, не имея лицензии, мужчина продавал в розницу контрафактные сигареты различных товарных знаков. Дома у мужчины во время осмотра сотрудники полиции нашли и изъяли немаркированную табачную более16 тыс. пачек.

- Согласно заключению эксперта, предоставленные на исследования специальные марки для маркировки табачной продукции, изготовлены не на предприятии Госзнак, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, по оценке специалистов, ущерб правообладателям брендов составляет более 1,8 млн рублей. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 180 УК РФ. Теперь ему грозит наказание в виде крупного денежного штрафа, вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.