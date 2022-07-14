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Общество14 июля 2022 16:54

В Севастополе простились с добровольцем казачьего округа, погибшим во время спецоперации

Виталий Дремин погиб в борьбе с неонацистами на Украине
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Виталий Петрович Дремин погиб, защищая родину. Фото: губернатор Севастополя Михаил Развожаев\Telegram

Виталий Петрович Дремин погиб, защищая родину. Фото: губернатор Севастополя Михаил Развожаев\Telegram

Севастополь снова понес потери во время специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, город-герой простился с казаком Виталием Дреминым.

Виталий Дремин родился в Уфе, но уже очень давно жил в Севастополе. Он был членом Севастопольского казачьего общества. Участвовать в спецоперации на Украине мужчина вызвался добровольцем и в апреле уехал защищать родину.

- Не мог оставаться в стороне от происходящих событий. Виталий Петрович погиб в борьбе с неонацистами, - отметил губернатор Севастополя.

Михаил Развожаев выразил соболезнования по поводу смерти отважного казака и подчеркнул, что россияне всегда будут помнить героя.