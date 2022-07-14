В Инкермане на «заброшке» погиб 12-летний мальчик

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Следком возбудил уголовное дело по факту гибели 12-летнего мальчика в Инкермане, что в 16 километрах от Севастополя.

Вечером 14 июля этого года двое 12-летних подростков играли на территории ветхой заброшенной постройки, когда на них упал элемент железобетонной конструкции. Один из ребят скончался на месте, его брата госпитализировали.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе Следкома.

Ранее сообщалось, что в Евпатории осудят экс-директора управления капитального строительства, по вине которого погиб 13-летний мальчик. Также он уличен в растрате более 13 млн рублей.

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