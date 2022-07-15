Крым получил 200 млн рублей на выплаты прибывшим с территорий ЛНР и ДНР гражданам

85% прибывших с территории ЛДНР граждан получили выплаты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Крым получил 200,8 миллиона рублей на выплаты прибывшим с территорий ЛНР и ДНР гражданам. Об этом сообщила председатель Совета министров РК - министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская.

- Уже принято 22 842 заявления, выплата осуществлена 19 339 гражданам или 85%. Для осуществления выплат Республике Крым выделены бюджетные ассигнования из федерального бюджета в размере 200,8 миллиона рублей, - сообщила вице-премьер.

Она напомнила, что республика осуществляет выплату жителям ЛНР и ДНР, прибывшим на территории республик Крым, Адыгея, Калмыкия, Астраханской, Волгоградской областей и города Севастополя.

Кроме того, во всех городах и районах полуострова работают пункты, где приезжие могут получить консультацию по вопросам трудоустройства. По состоянию на 13 июля работу получили уже 734 человека.

Ранее сообщалось, что полторы сотни детей из ЛНР провели смену в крымском оздоровительном комплексе «Дельфин». С собой отдохнувшие ребята увезли вкусные подарки.

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