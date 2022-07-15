Севастополь поможет Мелитополю провести референдум по возвращению в Россию

Севастополь взял шефство над Мелитополем. Как сообщил глава города-героя Михаил Развожаев, группа севастопольских управленцев уже несколько месяцев работает в Старобельском районе Луганской народной республики, поэтому успешный опыт работы на освобожденных территориях у Севастополя имеется.

- Поэтому наши задачи там ясны: будем помогать теперь и Мелитополю - с налаживанием мирной жизни, с референдумом и с интеграцией, - отметил Михаил Развожаев в своем Tg-канале.

Напомним, накануне глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что референдум о воссоединении с Россией пройдет в начале осени.