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Происшествия15 июля 2022 8:00

В Севастополе осудят экс-замдиректора госучреждения за превышение должностных полномочий

По его вине городскому бюджету был нанесен ущерб в 800 тысяч рублей
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Бывший замдиректора одного из госучреждений попал под уголовное дело за превышение полномочий

Бывший замдиректора одного из госучреждений попал под уголовное дело за превышение полномочий

Фото: Мария ЛЕНЦ

Бывший замдиректора одного из госучреждений попал под уголовное дело за превышение полномочий при освоении бюджетных средств. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

В 2020 году обвиняемый заключил договор с тремя предпринимателями на выполнение капремонта помещений одного из госучреждений. Чтобы избежать ответственности за неосвоение бюджетных денежных средств, он потребовал от исполнителей завершить работы, изменив площадь строительства, а также заменить используемые материалы.

Позже он утвердил подложные документы о выполнении капремонта, а исполнителям была выплачена полная сумма за незавершенные работы.

- В результате преступных действий обвиняемого федеральному бюджету был причинен материальный ущерб в размере более 800 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе крымского Следкома.

Расследование дела завершено, материалы направлены в суд.

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