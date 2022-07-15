В Севастополе осудят экс-замдиректора госучреждения за превышение должностных полномочий

Бывший замдиректора одного из госучреждений попал под уголовное дело за превышение полномочий Фото: Мария ЛЕНЦ

Бывший замдиректора одного из госучреждений попал под уголовное дело за превышение полномочий при освоении бюджетных средств. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

В 2020 году обвиняемый заключил договор с тремя предпринимателями на выполнение капремонта помещений одного из госучреждений. Чтобы избежать ответственности за неосвоение бюджетных денежных средств, он потребовал от исполнителей завершить работы, изменив площадь строительства, а также заменить используемые материалы.

Позже он утвердил подложные документы о выполнении капремонта, а исполнителям была выплачена полная сумма за незавершенные работы.

- В результате преступных действий обвиняемого федеральному бюджету был причинен материальный ущерб в размере более 800 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе крымского Следкома.

Расследование дела завершено, материалы направлены в суд.

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