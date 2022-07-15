Одиннадцать учеников из Симферополя сдали в этом году ЕГЭ на 100 баллов

В Симферополе отметили учеников, которые сдали ЕГЭ на 100 баллов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Симферополе завершилась кампания по сдаче ЕГЭ, в которой принимали участие 1940 выпускников 11-х классов. Об этом сообщила замглавы администрации крымской столицы Татьяна Сухина.

Напомним, в этом году 11 учеников из Симферополя получили высший балл по Единому государственному экзамену. Некоторые ученики сдали на 100 баллов сразу несколько предметов. Речь идет о ребятах из МБОУ «Симферопольская академическая гимназия», «Гимназия №11 им. К.А. Тренева» и «Школа-лицей № 3имени А. С. Макаренко».

- Конечно, прекрасный результат, что из 28 стобальников по 14 предметам высший балл получили симферопольские ребята. Очень хорошие успехи у ребят в этом году по русскому языку - 8 выпускников. Результатами своих выпускников мы довольны, - прокомментировала результаты Сухина.

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