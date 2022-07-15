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Происшествия15 июля 2022 9:08

Экс-главу управления мэрии Керчи будут судить за взяточничество на сумму более миллиона рублей

Свою должность чиновник получил благодаря поддельному диплому о высшем образовании
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

В Керчи будут судить экс-начальника управления единого заказчика администрации города за получение крупной взятки. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

Два года назад он получил свою должность благодаря поддельному диплому о высшем образовании, после чего заключил с одним из предприятий 22 контракта на строительные работы и работы по благоустройству стоимостью 700 миллионов рублей.

Обвиняемый требовал от директора предприятия взятки в обмен на принятие выполненных работ. Так он получил 315 тысяч рублей и два мобильных телефона стоимостью 200 тысяч рублей.

- Кроме того, в марте 2021 года представитель предприятия по требованию чиновника передал ему автомобиль стоимостью более 500 тысяч рублей, который был оформлен на родственника обвиняемого, но находился в его личном пользовании, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Севастополе осудят экс-замдиректора госучреждения за превышение должностных полномочий. По его вине городскому бюджету был нанесен ущерб в 800 тысяч рублей.

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