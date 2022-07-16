Погода на 16 июля 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 32 градусов

Морская вода у берегов Севастополя прогрелась до плюс 25 градусов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

16 июля на Крымском полуострове в силе уже порядком надоевшее штормовое предупреждение, в восточных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 30...32°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В городе-герое Севастополе переменная облачность. Днем северо-западный ветер 7-12 м/с., тепло до + 27…29°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +22…+30°, юго-западный ветер 3-7 м/с. Ясно.

В Евпатории +22…+31°, западный ветер 2-9 м/с. Малооблачно.

В Керчи +24…+27 °, северный ветер 4-8 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии +21 …+29°, северный ветер 2-9 м/с. Ясно.

В Черноморском +23…+26°, северо-западный ветер 3-8 м/с. Переменная облачность.

В Джанкое +21…+31°, скорость северо-восточного ветра 2-7 м/с. Ясно.

В Армянске +22 …+30°, скорость северо-восточного ветра 2-4 м/с. Ясно.

Вода в Черном море прогрелась до +21 …+25°.

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