В Симферополе 18 июля отключат свет на 20 улицах

Свет исчезнет на время. Фото: архив КП

18 июля часть столицы Республики Крым останется без света. Энергетики на несколько часов отключат электричество на 20 городских улицах.

Где не будет света в Симферополе:

с 8.00 до 17.00

- улицы Маршала Жукова, 19, 21, 25-31 ; Амурская, 44; Запрудная, 1-7; Межевая, 3, 4, 9, 28-32, 33-39; Приусадебная, 1-19; Ясная, 37; Бела Куна, 43; Огородная, 1-17; Ковыльная, 2-28, 7-57, 84; Николаевская, 3-7, 11; Пасечная, 2; Высотная, 92, 93-107 ; Дарвина, 20-72 , 27-83 ; Бархатовой, 92; Севастопольская, 250А; Целинная, 24-74 , 29-71 ; Димитрова, 38-74 , 33-73 ; Шполянской, 2/4-12 , 3-17 ; Караимская, 16-20 , 11-17 ; Чехова, 17-23.

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