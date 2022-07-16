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Общество16 июля 2022 7:30

В Крыму объявили штормовое предупреждение с 16 по 18 июля

На некоторые районы полуострова обрушатся грозы
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
На полуострове также сохраняется высокая пожарная опасность

На полуострове также сохраняется высокая пожарная опасность

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Крыму в ближайшие дни объявили штормовое предупреждение. По данным Крымского Гидрометцентра, 16 июля в республике ожидается сухая жаркая погода, но днем в восточных районах вероятен дождь.

Завтра, 17 июля во второй половине дня в отдельных районах ожидаются кратковременные дожди с грозами, усиление северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду.

На полуострове также сохраняется высокая пожарная опасность. По данным республиканского МЧС, наиболее большая вероятность возникновения пожаров в восточных районах Крыма.

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