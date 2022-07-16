В Севастополе до конца года не будут взимать плату за летние террасы

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

В Севастополе предпринимателей до конца года освободили от платы аренды за летние террасы. Такое решение принял губернатор города-героя Михаил Развожаев.

- Мы закончили анализ экономической ситуации по нашим субъектам малого и среднего бизнеса - речь идет о ресторанах. Пока у нас сохраняется наполняемость средств размещения около 50%, что отражается на посещении и работе общепита, - отметил глава Севастополя.

Ранее плата аренды за летние террасы не взималась до 1 июня, однако, Михаил Развожаев выступил с предложением продлить эти меры поддержки севастопольских предпринимателей.

Губернатор поручил подготовить соответствующее постановление.