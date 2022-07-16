К поездам в Крым добавили дополнительные вагоны

Фото: пресс-служба компании «Гранд Сервис Экспресс»,

На поезда в Крым добавили дополнительные вагоны. Более девяти тысяч билетов уже поступили в продажу 15 июля. Как сообщили в пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс», всего добавили семь плацкартных вагонов.

Так, дополнительно добавлены три плацкартных вагона в поезд по направлению Смоленск - Симферополь. Из Смоленска они будут ходить 22, 28 июля, 4, 10, 16, 22, 28 августа, а также 4, 10, 16, 22 сентября. Из крымской столицы можно будет уехать 20, 26 июля, 1, 8, 14, 20, 26 августа, а также 1, 8, 14, 20 сентября.

По два вагона добавили к составам, следующим по маршрутам Симферополь - Астрахань и Симферополь - Кисловодск.

Из Астрахани поезда отправляются 24 июля, 1, 9, 17, 25 августа, 2, 10, 18, 26 сентября и 4 октября, а в обратном направлении - 21, 29 июля, 6, 14, 22, 30 августа, 7, 15, 23 сентября и 1 октября.

Из Кисловодска добраться в Крым на поезде можно 20, 28 июля, 5, 13, 21, 29 августа, а также 6, 14, 22, 30 сентября. Из Симферополя поезд отправляется 18, 26 июля, 3, 11, 19, 27 августа, 4, 12, 20, 28 сентября.