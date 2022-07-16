ФК «Севастополь» пополнился двумя новыми игроками

Полузащитник Александр Рыболовлев (слева) и вратарь Рамзан Мутусханов будут выступать за футбольный клуб "Севастополь". Фото: пресс-служба ФК "Севастополь"

Футбольный клуб «Севастополь» представил двух новых игроков - полузащитника Александра Рыболовлева и вратаря Рамзана Мутусханова. Оба футболиста ранее играли в бахчисарайском клубе «Кызылташ», а теперь будут защищать честь севастопольского ФК.

Как сообщили в пресс-службе ФК «Севастополь», Александру Рыболовлеву 25 лет. Он уроженец Волгограда и воспитанник Волгоградского колледжа олимпийского резерва. С 2017 по 2018 год молодой человек выступал за «Ротор-Волгоград-2» в первенстве ПФЛ, после чего перебрался в Крым, где играл за ялтинский «Инкомспорт» и бахчисарайский «Кызылташ».

В ФК «Севастополь» Александр Рыболовлев будет выступать под игровым № 23.

Не менее интересная спортивная карьера и у второго нового игрока севастопольского клуба - 21-летний голкипер Рамзан Мутусханов родился в Ставрополе, а его спортивной альма-матер стала Академии футбола «Рамзан» города Грозный. Ранее футболист выступал за дубль грозненского «Ахмата» Грозный и за бахчисарайский «Кызылташ».

В «Севастополе» Рамзан Мутусханов будет выступать под игровым № 1.

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