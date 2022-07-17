Севастополь получит один миллиард рублей из резервного фонда Президента РФ

Фото: Михаил Развожаев/Telegram

Севастополь получит из резервного фонда Президента РФ один миллиард рублей в качестве дополнительной помощи. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.

- В Москве на этой неделе встретился с министром финансов Российской Федерации Антоном Германовичем Силуановым. Обсудили выделение из резервного фонда Президента Российской Федерации бюджету города Севастополя дополнительной финансовой помощи в виде миллиарда рублей на сбалансированность бюджета, - написал Развожаев в своем telegram-канале.

По его словам, также не оставили без внимания вопрос численности населения Севастополя и соответствующей необходимости пересмотра параметров бюджета в части федеральной поддержки.

Ранее сообщалось, что этим летом в Севастополе начнут проектировать новую систему переработки отходов. Инвестиционная стоимость проекта - три миллиарда рублей.

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