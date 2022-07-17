Один микрорайон Симферополя остался без воды до вечера 17 июля

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Из-за аварии на сетях водоснабжения часть Симферополя осталась без воды до вечера 17 июля. Об этом сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Так, до 16.00 (ориентировочно) краны будут сухими в микрорайоне Хошкельды.

Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение с 16 по 18 июля. На некоторые районы полуострова обрушатся грозы. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 1-2 часа и до конца суток местами ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 метров в секунду.

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