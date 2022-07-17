Крымские художники соберутся на пленэр в аэропорту «Симферополь»

Фото: пресс-служба аэропорта "Симферополь"

29 июля исполнится 205 лет со дня рождения великого художника-мариниста Ивана Константиновича Айвазовского, имя которого носит международный аэропорт «Симферополь». В честь юбилея совместно с Художественной школой-мастерской будет проведен закатный пленэр.

- В память о художнике и его творчестве преподаватели и ученики художественной школы изобразят на полотнах силуэт терминала в лучах закатного солнца, - сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Поучаствовать в пленэре смогут также все желающие. Для начинающих художников преподаватели проведут мастер-класс по пленэрной живописи. Пленэр начнется в 17.00 на привокзальной площади у пассажирского терминала.

Ранее сообщалось, что в Симферополе открылась выставка к 80-летию обороны Севастополя. Среди экспонатов представлены фотографии, документы, страницы записных книжек и фронтовые письма. Посетители смогут узнать о судьбе советских солдат, оборонявших на протяжении 250 дней город-герой, а также тех, кто был взят в плен и отправлен в концлагеря на территории оккупированных стран Европы.

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