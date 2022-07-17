Часть Симферополя будет обесточена 18 и 19 июля

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В Симферополе 18 и 19 июля некоторые улицы будут обесточены в связи с проведением капремонта, сообщили в ГУП РК «Крымэнерго». Ограничения будут действовать с 08.00 до 17.00.

Так, электроэнергии не будет по адресам:

улица Высотная, 92, 93-107;

улица Дарвина, 20-72, 27-83;

улица Бархатовой, 92;

улица Целинная, 24-74, 29-71;

улица Димитрова, 38-74, 33-73;

улица Севастопольская, 250А;

улица Шполянской, 2/4-12, 3-17;

улица Караимская, 16-20, 11-17;

улица Чехова, 17-23.

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