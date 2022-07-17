Тринадцать улиц Симферополя остались без воды до вечера 17 июля

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Еще несколько улиц Симферополя остались без воды до вечера 17 июля, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Так, до 20.00 краны будут сухими на улицах Гоголя, Жуковского, Желябова, Горького, Калинина, Эскадронная, Дзюбанова, Спера, Павленко, Металлистов, Крейзера, Хацко, Казанская, а также прилегающие улицы и переулки.

Осуществляется технологический сброс воды по адресу: улица Гоголя/улица Желябова.

Ранее сообщалось, что часть Симферополя будет обесточена 18 и 19 июля. Ограничения связаны с проведением капитального ремонта.

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