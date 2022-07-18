Погода на 18 июля 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 27 градусов

Вода в Черном море прогрелась до +21 …+25°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

18 июля на Крымском полуострове, как и прежде действует штормовое предупреждение, а в восточных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 25...27°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 10-15 м/с., днем тепло до 24…26°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +21…+26°, южный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Евпатории +19…+26°, северо-западный ветер 4-8 м/с. Ясно.

В Керчи +22…+26 °, северный ветер 4-7 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь, гроза.

В Феодосии +21 …+26°, северный ветер 2-7 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Черноморском +20…+23°, северо-западный ветер 5-8 м/с. Ясно.

В Джанкое +18…+27°, скорость северо-западного ветра 4-6 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Армянске +17 …+26°, скорость северо-западного ветра 3-7 м/с. Ясно.

Вода в Черном море прогрелась до +21 …+25°.

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