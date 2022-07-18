Глава Крыма поздравил председателя Совета министров РК Гоцанюка с днем рождения

Фото: Сергей Аксенов/ВКонтакте

Глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил председателя Совета министров РК Юрия Гоцанюка с днем рождения.

- Рад поздравить с днем рождения моего коллегу, друга и соратника, Председателя Совета министров Республики Крым Юрия Михайловича Гоцанюка! Он опытный руководитель, настоящий профессионал и патриот, надежный и порядочный человек. За время нашей совместной работы не раз имел возможность в этом убедиться, - написал глава республика на своей странице ВКонтакте.

Он отметил, что Юрий Михайлович вносит большой вклад в развитие полуострова, а также активно принимает участие в реализации важных для региона проектов.

- Такие качества, как взвешенный и системный подход к делу, высокий уровень компетентности и умение вникнуть в суть проблем, позволяют ему успешно решать сложные и масштабные задачи, эффективно действовать в нестандартных и экстремальных ситуациях. Знаю, что всегда могу на него положиться, - добавил Сергей Аксенов, пожелав имениннику крепкого здоровья, благополучия и успехов в работе.

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