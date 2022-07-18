Под Симферополем создадут патриотический авиационный центр за 17 млн рублей

В Крыму создадут патриотический авиационный центр Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Под Симферополем намерены создать патриотический авиационный центр за 17 миллионов рублей, сообщила министр финансов Республики Крым Ирина Кивико. На реализацию проекта потребуется около двух лет.

- Это будет патриотический авиационно-учебный центр. В нем будут проходить обучение, тренировки, совершать парашютные прыжки, в том числе и представители подрастающего поколения, - цитирует Крымская газета министра финансов Республики Крым Ирину Кивико.

Проект предусматривает строительство взлетно-посадочной площадки, учебных классов и ангара, мастерской, музея авиации, приобретение четырех самолетов и планера.

Ранее сообщалось, что В Ялте построят тренировочный центр боевых искусств в 2023-2024 годах. На разработку проектно-сметной документации было выделено 15 миллионов рублей.

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