В Крыму за месяц в два раза подешевели помидоры и капуста

Больше всего подешевели помидоры, капуста, огурцы и картофель Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Крыму в июне некоторые товары подешевели более, чем в два раза. Такие данные опубликовало управление федеральной службы государственной статистики по Крыму и Севастополю.

Согласно данным Крымстата, больше всего подешевели овощи. Так, на 51,2% стали дешевле помидоры, а на 55,8% - капуста. Также значительно дешевле теперь крымчане могут купить огурцы - они подешевели на 32,6%. Картофель стал дешевле на 31,3%.

Средняя стоимость огурцов в Крыму сейчас составляет чуть более 40 рублей за килограмм, помидоров - 66,7 рублей за килограмм. Капусту можно купить за 19 рублей, а кило картошки обойдется в 35,5 руб.

Повышение цен, однако, зафиксировано на лимоны (на 10,3% за месяц), а также соль (6,4%) и сыры (на 5,9%). В среднем, килограмм соли обойдется крымчанам в 24,6 рубля, а килограмм твердого сыра - в 762 рубля.

Согласно опубликованному индексу цен, в июне 2022 года в среднем товары в Крыму подешевели на 2,1%.