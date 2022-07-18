Фото: Янина Павленко/Telegram

В ночь на 18 иююля в Ялте ураганный ветер повалил столбы на улице Ломоносова. Об этом сообщила глава местной администрации Янина Павленко в своем telegram-канале.

Фото: Янина Павленко/Telegram

- Друзья, непогода внесла коррективы в штатную обстановку в городе. Ночью ураганный ветер повалил столбы на улице Ломоносова. Движение троллейбусов временно приостановлено. Специалисты работают на месте, - написала Павленко.

Напомним, из-за последствий непогоды в городе временно изменено расписание движения общественного транспорта.

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