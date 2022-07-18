Мужчина и ребенок сорвались с горной тропы в Ялте

Фото: mchs.rk.gov.ru

Во время прогулки 30-летний мужчина и ребенок сорвались с горной тропы в районе ущелья Темиар над Ялтой. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

Девочка «прокатилась» по горному склону семь метров, оказавшись на узком выступе, а мужчина упал с четырехметровой высоты.

- Сотрудники ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» с помощью альпинистского снаряжения спустились к ребенку и эвакуировали его в безопасное место. Также спасатели спустились к пострадавшему мужчине, оказали ему первую помощь: провели иммобилизацию поврежденных конечностей и наложили воротник Шанца, - говорится в сообщении.

На носилках пострадавшего доставили к автомобилю скорой медицинской помощи, ему потребовалась госпитализация. Уточняется, что спасательная операция длилась более четырех часов.

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