Житель Красноперекопского района забил пьяного брата кирпичом и рукоятью лопаты

Фото: пресс-служба прокуратуры Республики Крым

Житель Красноперекопского района до смерти избил пьяного брата кирпичом и рукоятью лопаты в ходе конфликта. Об этом сообщили в пресс-службе Республики Крым.

- По версии следствия, в мае 2022 года обвиняемый находился на территории домовладения, куда пришел его брат в состоянии алкогольного опьянения. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес не менее двух ударов кирпичом и не менее четырех ударов рукоятью штыковой лопаты в область головы брата, - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба прокуратуры Республики Крым

От полученных травм мужчина скончался на месте. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Напомним, в Ялте мужчина убил 81-летнего пенсионера из-за долга по арендной плате. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого агрессор напал на дедушку с кулаками.

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