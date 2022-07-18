Житель Красноперекопского района забил пьяного брата кирпичом и рукоятью лопаты

Фото: пресс-служба прокуратуры Республики Крым
Житель Красноперекопского района до смерти избил пьяного брата кирпичом и рукоятью лопаты в ходе конфликта. Об этом сообщили в пресс-службе Республики Крым.
- По версии следствия, в мае 2022 года обвиняемый находился на территории домовладения, куда пришел его брат в состоянии алкогольного опьянения. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес не менее двух ударов кирпичом и не менее четырех ударов рукоятью штыковой лопаты в область головы брата, - говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба прокуратуры Республики Крым
От полученных травм мужчина скончался на месте. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
Напомним, в Ялте мужчина убил 81-летнего пенсионера из-за долга по арендной плате. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого агрессор напал на дедушку с кулаками.
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