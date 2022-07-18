В Крыму на 11% увеличилось число погибших на пожарах

Фото: пресс-служба МЧС по РК

В Крыму с начала 2022 года зафиксировали 47 человек, погибших во время пожаров, в том числе одного ребенка. В минувшем году за этот период было 42 погибших, сообщил заместитель начальника главного управления МЧС России по РК Игорь Скуртул.

- На 11% фиксируем рост гибели на пожарах. Большинство погибших при этом находились в состоянии алкогольного опьянения и курили в постели. Проводить профилактику с этой категорией населения сложно, потому что эти люди не читают газеты и не слушают радио, - отметил представитель чрезвычайного ведомства.

По словам Игоря Скуртула, 80% возгораний обычно происходят из-за человеческого фактора. Это неосторожное обращение с огнем, некорректное использование электро- и печного оборудования.