Турпортал Крыма запустил виртуальные 3D-туры по достопримечательностям полуострова

Путешественники могут в онлайн-режиме насладиться видами популярных мест в Крыму Фото: Александра Тимощенко

Туристический портал Крыма запустил виртуальные 3D-туры по курортам полуострова.

Теперь путешественники могут в онлайн-режиме насладиться видами популярных мест в Крыму. Для этого студия «ФЛАЙ-СТАР» с птичьего полета детально сняла все достопримечательности в формате 360°.

Такие интерактивные изображения позволяют показать пространство вокруг точки съемки со всех сторон. При этом кадры получаются сочными, на них можно увидеть не только постройки и природные объекты, но и транспорт, людей и даже животных. Благодаря этому создается полноценный эффект присутствия в том месте, которое снято, - сообщается на сайте Турпортала.

На сегодняшний день туристам предлагают виртуальные путешествия по Ялте, Алуште, Гурзуфу, Судаку, Новому Свету, Коктебелю и Тарханкуту. В будущем серию 3D-туров дополнят другими крымскими местами.

Чтобы воспользоваться такими панорамами, достаточно зайти в отдельный плеер. Каждому на Турпортале посвящена отдельная статья. Ознакомиться с ними можно здесь.