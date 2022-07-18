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Происшествия18 июля 2022 13:13

Крымчанина приговорили к пяти годам колонии за мошенничество, воровство и хранение боеприпасов

С дальнейшим ограничением свободы на восемь месяцев
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Суд вынес приговор жителю Сакского района по четырем статьям

Суд вынес приговор жителю Сакского района по четырем статьям

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд вынес приговор жителю Сакского района по четырем статьям за мошенничество, воровство, грабеж и хранение боеприпасов.

Как сообщили в пресс-службе Республики Крым, в 2019 году мужчина под предлогом продажи наследуемой доли квартиры попросил у знакомого более 150 тыс. рублей, которые потратил на иные цели. В том же году совершил серию хищений на сумму более 80 тыс. рублей. Кроме того, в ходе следствия у подсудимого нашли 45 патронов к пистолету Макарова.

Крымчанина приговорили к 5 годам колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на 8 месяцев.

Ранее сообщалось, что в Севастополе вор обокрал уснувшего на улице мужчину и пытался разблокировать его телефон. Гуляка перебрал с алкоголем и заснул возле бордюра.

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