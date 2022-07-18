Сенатор Ковитиди заявила о пагубном влиянии YouTube на детскую психику

В последнее время видеохостинг стал реальной угрозой детской безопасности Фото: Евгения ГУСЕВА

Член Совета Федерации РФ от Крыма Ольга Ковитиди призвала родителей насторожиться контентом, который навязывает детям платформа YouTube. Как сообщила сенатор, видеохостинг в последнее время стал реальной угрозой детской безопасности.

- На этой платформе демонстрируется достаточно сомнительный контент, который, я уверена, пагубно влияет на неокрепшую психику, как ребенка, так и подростка. Сегодня ребенок, пользуясь YouTube может наткнуться на контент о пропаганде и популяризации наркотиков, насилия, недопустимого сексуального поведения, огнестрельного оружия, - подчеркнула Ольга Ковитиди.

Тому, что YouTube становится все более агрессивным и порождает русофобию, вторят и крымские эксперты. Самой уязвимой категорией традиционно являются дети.

По мнению педагога-психолога школы Красноперекопского района «Братский УВК» Екатерины Ярошик, видеоплатформа публикует призывы применения насилия в отношении как россиян, так и военнослужащих, участвующих в спецоперации, а дети в Интернете попросту игнорируют тот факт, что данный контент - с пометкой 18+.

- Сейчас у детей появляются страхи, которых раньше попросту не существовало, и сразу становится ясно, что к этому привело времяпровождение в интернете, - отметила крымский психолог.

Крымские эксперты считают, что YouTube - не лучшая площадка для детей и детского контента.