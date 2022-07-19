Погода на 19 июля 2022 года в Крыму и Севастополе: без осадков, тепло до плюс 27 градусов

В Севастополе переменная облачность. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

19 июля на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение, никто не отменял и высокую пожарную опасность.

- Погоду на полуострове определяет область повышенного атмосферного давления. Без осадков, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 25...27°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем северо-западный ветер до 14 м/с., тепло 25…27°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +20…+26°, южный ветер 2-6 м/с. Ясно.

В Евпатории +18…+27°, северо-западный ветер 4-8 м/с. Ясно.

В Керчи +19…+24 °, северный ветер 6-8 м/с. Ясно.

В Феодосии +20 …+25°, северный ветер 4-7 м/с. Ясно.

В Черноморском +19…+24°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Джанкое +19…+26°, скорость северо-восточного ветра 3-5 м/с. Ясно.

В Армянске +19 …+26°, скорость юго-западного ветра 3-5 м/с. Ясно.

Вода в Черном море прогрелась до +21 …+24°.

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