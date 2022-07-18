В Крыму без света остались 3 240 человек

Специалисты ГУП РК «Крымэнерго» устраняют повреждение электрических сетей
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Крыму без света остались больше трех тысяч крымчан, сообщили в ГУП РК «Крымэнерго».
- 18 июля 2022 года в 11.55 работники сторонней организации повредили две воздушные линии 35 кВ, что привело к отключению подстанций 35 кВ Трудовая и Донская, - говорится в сообщении.
В результате без энергоснабжения остались 3 240 абонентов в 19 населенных пунктах Симферопольского района.
К месту повреждения оперативно прибыли ремонтные бригады энергетиков для устранения технологического нарушения. В настоящее время продолжаются восстановительные работы.
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