В Крыму без света остались 3 240 человек

Специалисты ГУП РК «Крымэнерго» устраняют повреждение электрических сетей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Крыму без света остались больше трех тысяч крымчан, сообщили в ГУП РК «Крымэнерго».

- 18 июля 2022 года в 11.55 работники сторонней организации повредили две воздушные линии 35 кВ, что привело к отключению подстанций 35 кВ Трудовая и Донская, - говорится в сообщении.

В результате без энергоснабжения остались 3 240 абонентов в 19 населенных пунктах Симферопольского района.

К месту повреждения оперативно прибыли ремонтные бригады энергетиков для устранения технологического нарушения. В настоящее время продолжаются восстановительные работы.

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