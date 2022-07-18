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Общество18 июля 2022 14:12

«Степень безопасности выше, чем когда-либо»: спикер Госсовета Константинов ответил на украинские провокации ударить по Крыму

Крым находится под самой мощной защитой, которая была за восемь лет
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Все необходимые меры по защите крымской инфраструктуры уже приняты

Все необходимые меры по защите крымской инфраструктуры уже приняты

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов прокомментировал заявления представителя главного управления разведки минобороны Украины Вадима Скибицкого о возможности удара украинскими ракетами по полуострову.

Как подчеркнул глава республиканского парламента, Крымский мост «не дает покоя» представителям киевской власти уже давно, и даже после освобождения сухопутного коридора, остается символом неразрывной связи с Россией.

- У киевского режима появилась новая любимая игрушка - РСЗО HIMARS. Вот его представители и стали мысленно поражать им все новые и новые цели. Это пройдет, как прошло увлечение байрактарами и джавелинами. Но пока они еще не наигрались в новое американское «вундерваффе», - отметил Владимир Константинов в своем Tg-канале.

По словам Владимира Константинова, до того момента, пока киевский режим бьет по народным республикам, освобожденным территориям и по границам с Россией, чувствовать себя спокойно не получится, но в защите полуострова сомневаться не приходится.

- Крым надежно защищен уже сейчас. Можно сказать даже, что степень нашей безопасности сейчас значительно выше, чем когда-либо с 2014 года, - заключил спикер крымского парламента.