«Степень безопасности выше, чем когда-либо»: спикер Госсовета Константинов ответил на украинские провокации ударить по Крыму

Все необходимые меры по защите крымской инфраструктуры уже приняты Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов прокомментировал заявления представителя главного управления разведки минобороны Украины Вадима Скибицкого о возможности удара украинскими ракетами по полуострову.

Как подчеркнул глава республиканского парламента, Крымский мост «не дает покоя» представителям киевской власти уже давно, и даже после освобождения сухопутного коридора, остается символом неразрывной связи с Россией.

- У киевского режима появилась новая любимая игрушка - РСЗО HIMARS. Вот его представители и стали мысленно поражать им все новые и новые цели. Это пройдет, как прошло увлечение байрактарами и джавелинами. Но пока они еще не наигрались в новое американское «вундерваффе», - отметил Владимир Константинов в своем Tg-канале.

По словам Владимира Константинова, до того момента, пока киевский режим бьет по народным республикам, освобожденным территориям и по границам с Россией, чувствовать себя спокойно не получится, но в защите полуострова сомневаться не приходится.

- Крым надежно защищен уже сейчас. Можно сказать даже, что степень нашей безопасности сейчас значительно выше, чем когда-либо с 2014 года, - заключил спикер крымского парламента.