В Ялте установят антивандальные туалеты

Самые первые комплексы установили в Алупке. Фото: Telegram-канал Янины Павленко

В Ялте появились антивандальные гигиенические комплексы. Как сообщила в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Янина Павленко, модули оборудовали пандусами со специальной защитной сантехникой.

Самые первые комплексы установили в Алупке у остановки «Пожарка» и на пересечении улиц Фрунзе и Б. Говыриных.

- Модули автономны, оборудованы пандусами, включают в себя три туалетные кабины с антивандальной сантехникой, - отметила Павленко.

По ее словам, всего было закуплено шесть комплексов. В ближайшее время их будут в Гурзуфе у дома №3 по улице Соловьева, в Гаспре на Солнечной тропе у санатория «Ай-Тодор», в Симеизе на улице Советской в районе автомобильного кольца и в поселке Кацивели у дома №20 по улице Шулейкина.