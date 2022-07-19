В Ялте станет дороже снимать жилье в августе 2022

Ялта пользуется популярностью у туристов. Фото: архив КП
На Крымском полуострове особенно много отдыхающих летом, когда теплое море и много солнца и фруктов.
Безусловный лидер по туристическому потоку - Ялта. Но вот незадача – аналитики предвещают, что под занавес летнего сезона в городе счастья, как, впрочем, в других востребованных у путешественников местах, станет дороже снимать жилье.
- Суточная аренда отелей и квартир в августе может подорожать на 13 процентов по сравнению с июнем 2022 года, - рассказали специалисты сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru.
Они отметили, что если в Ялте в начале лета жилье можно было снять за 3 800 рублей, то в августе цена выросла до 4 700.
Спрос вырос, вот и предложение подорожало - в второй половине лета на Крымском полуострове всегда много отдыхающих.
Топ-10 популярных городов для путешествий в августе (средняя стоимость в рублях ночи):
- Сочи, 3598
- Санкт-Петербург, 3897
- Ялта, 4739
- Казань, 3628
- Гагра, 3477
- Калининград, 2833
- Москва, 3527
- Кисловодск, 2599
- Сортавала, 6113
- Владивосток, 4688
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50