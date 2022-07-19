В Ялте станет дороже снимать жилье в августе 2022

Ялта пользуется популярностью у туристов. Фото: архив КП

На Крымском полуострове особенно много отдыхающих летом, когда теплое море и много солнца и фруктов.

Безусловный лидер по туристическому потоку - Ялта. Но вот незадача – аналитики предвещают, что под занавес летнего сезона в городе счастья, как, впрочем, в других востребованных у путешественников местах, станет дороже снимать жилье.

- Суточная аренда отелей и квартир в августе может подорожать на 13 процентов по сравнению с июнем 2022 года, - рассказали специалисты сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru.

Они отметили, что если в Ялте в начале лета жилье можно было снять за 3 800 рублей, то в августе цена выросла до 4 700.

Спрос вырос, вот и предложение подорожало - в второй половине лета на Крымском полуострове всегда много отдыхающих.

Топ-10 популярных городов для путешествий в августе (средняя стоимость в рублях ночи):

- Сочи, 3598

- Санкт-Петербург, 3897

- Ялта, 4739

- Казань, 3628

- Гагра, 3477

- Калининград, 2833

- Москва, 3527

- Кисловодск, 2599

- Сортавала, 6113

- Владивосток, 4688

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