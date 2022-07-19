Прокуратура начала проверку после возгорания на трансформаторной подстанции в Бахчисарае

Фото: скриншот из видео/Инцидент Крым и Севастополь/Telegram

Прокуратура организовала проверку по факту возгорания на трансформаторной подстанции, расположенной по улице Чекалина в Бахчисарае, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

- В результате происшествия без электроснабжения оказалось более 26 тысяч абонентов, в течение непродолжительного времени его подача была восстановлена, - говорится в сообщении.

Напомним, инцидент произошел 18 июля. Огонь вспыхнул на трансформаторной подстанции из-за технологического нарушения. В настоящее время энергоснабжение в Бахчисарае и прилегающих к нему селах восстановлено.

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