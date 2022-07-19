Сергей Аксенов вошел в топ самых цитируемых глав регионов

Фото: страница главы Крыма Сергея Аксенова "ВКонтакте"

Сергей Аксенов вошел в рейтинг самых цитируемых глав регионов России в июне 2022 года. Такие данные опубликовало информационно-аналитическое агентство «Медиалогия».

Медиаиндекс главы Крыма составил 123 585,1 или 13 201 сообщение. Самыми цитируемыми публикациями Сергея Аксенова стали в частности публикации о том, что нескольким районам Симферополя угрожает подтопление, а также о том, что по буровым вышкам «Черноморнефтегаза» нанесен удар.

На первой строчке рейтинга расположился мэр Москвы Сергей Собянин, на втором месте по цитируемости стал глава Чечни Рамзан Кадыров, а замыкает тройку лидеров губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Как отмечается в исследовании, среди глав регионов Южного Федерального округа Сергей Аксенов расположился на первой строчке медиарейтинга.