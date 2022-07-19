Фото: Сергей Аксенов/Telegram

Крымские хлеборобы намололи один миллион зерна, сообщил в своем telegram-канале глава Республики Крым Сергей Аксенов.

- Это результат слаженной работы аграриев, ученых и органов власти всех уровней, а также масштабной государственной поддержки сельскохозяйственной отрасли. Богатый урожай зерновых - залог не только продовольственной безопасности республики, но и дальнейшего успешного развития экономики Крыма, - написал Аксенов.

По его словам, на сегодняшний день в регионе уже обмолочено 328 тысячи га ранних зерновых и зернобобовых культур, намолочено 1162 тысячи тонн. Лидерами по намолоту зерна являются Красногвардейский, Джанкойский, Раздольненский и Красноперекопский районы.

Напомним, в начале июня в Крым пришла первая партия зерна из Мелитополя Запорожской области. Ее доставили в Севастополь.

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