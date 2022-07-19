В Ялте «накрыли» подпольную Кембриджскую школу

С 2019 по 2021 год школа нелегально заработала более 12 миллионов рублей Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Ялте сотрудники полиции «накрыли» частную школу, работавшую по Кембриджской системе образования. Все бы ничего, но свою деятельность учебное заведение вело нелегально. Как рассказали в пресс-службе МВД Крыма, учредители школы придумали специальную схему, чтобы избежать лишних вопросов.

- Юридически предприятие зарегистрировано в Ульяновске, однако его практика осуществлялась исключительно на территории Ялты, что позволило избежать необходимых проверок со стороны надзорных органов Российской Федерации, - отметили в пресс-службе крымской полиции.

Школьная программа, по которой работала Кембриджская школа, также не проходила государственный контроль. За два года нелегальное учебное заведение получило доход в размере 12 миллионов рублей.

По данному факту уже возбудили уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство». Санкция статьи грозит штрафом до 100 тыс. рублей, либо лишением свободы до пяти лет.