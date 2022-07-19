Суд вынес приговор жителю Ленинского района за организацию наркопритона

Суд с учетом позиции государственного обвинителя, учитывая наличие смягчающих обстоятельств, приговорил мужчину к условному сроку Фото: Артем КИЛЬКИН

Суд вынес приговор 44-летнему жителю Ленинского района за организацию наркопритона в собственном доме, сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

- Установлено, что подсудимый в текущем году в своем доме организовал наркопритон. Мужчина систематически предоставлял помещение жилища для незаконного потребления его знакомыми наркотиков. Подсудимый вину в совершенном преступлении признал, в содеянном раскаялся, - говорится в сообщении.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя, учитывая наличие смягчающих обстоятельств, приговорил мужчину к одному году и двум месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.

Ранее сообщалось, что в Крыму осудили двух бывших инспекторов ГИБДД за взятку в 100 тысяч рублей. Сотрудники полиции решили «закрыть глаза» на наркотики в автомобиле.

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