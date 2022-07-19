В Евпатории сотрудники управления по капремонту подозреваются в злоупотреблении полномочиями

Фото: МБОУ "Средняя школа № 7 г. Евпатория"/vk

Следком возбудил уголовное дело против сотрудников управления капстроительства администрации Евпатории за злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

В 2018 году обвиняемые заключили муниципальный контракт на выполнение капитального ремонта в общеобразовательной школе №7. Стоимость работ составила более 13 миллионов рублей.

Злоупотребляя служебными полномочиями, сотрудники предприятия приняли и оплатили невыполненные работы по монтажу систем охранного телевидения, контроля и управления доступом. Ущерб составил 1,8 миллиона рублей. По факту произошедшего отдельную проверку провела республиканская прокуратура.

- Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки по исполнению требований бюджетного законодательства и законодательства о закупках для муниципальных нужд, - говорится в сообщении Следкома.

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