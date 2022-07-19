Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 июля 2022 9:59

Пятнадцать улиц Симферополя остались без воды до вечера 19 июля

Проводятся технические работы на сетях холодного водоснабжения
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Воды по указанным адресам не будет до вечера

Воды по указанным адресам не будет до вечера

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Часть Симферополя осталась без воды до вечера 19 июля из-за ремонтных работ на сетях холодного водоснабжения, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

- С 11.30 до 17.00 будет ограничено водоснабжение по следующим адресам: улица Беспалова (частично), улица Рылеева, улица Б. Хохлова, улица Пирогова, улица Лескова, улица Радищева, улица Рылеева, улица Первомайская, а также прилегающие улицы и переулки, - говорится в сообщении.

Крмое того, с 12.30 до 17.00 в связи с ремонтными работами на сетях холодного водоснабжения будет ограничено водоснабжение на улицах Бассейная, Озерная, Курганная, Данилова (частично), Подгорная, Парашютистов, 2-ой Гвардейской Армии.

Напомним также, что в Симферополе 19 июля отключили электричество на 11 улицах. Крымские энергетики приводят в порядок оборудование. Неудобства придется потерпеть до 17.00 часов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50