Пятнадцать улиц Симферополя остались без воды до вечера 19 июля

Воды по указанным адресам не будет до вечера Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Часть Симферополя осталась без воды до вечера 19 июля из-за ремонтных работ на сетях холодного водоснабжения, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

- С 11.30 до 17.00 будет ограничено водоснабжение по следующим адресам: улица Беспалова (частично), улица Рылеева, улица Б. Хохлова, улица Пирогова, улица Лескова, улица Радищева, улица Рылеева, улица Первомайская, а также прилегающие улицы и переулки, - говорится в сообщении.

Крмое того, с 12.30 до 17.00 в связи с ремонтными работами на сетях холодного водоснабжения будет ограничено водоснабжение на улицах Бассейная, Озерная, Курганная, Данилова (частично), Подгорная, Парашютистов, 2-ой Гвардейской Армии.

Напомним также, что в Симферополе 19 июля отключили электричество на 11 улицах. Крымские энергетики приводят в порядок оборудование. Неудобства придется потерпеть до 17.00 часов.

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