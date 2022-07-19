В Симферополе массово зацвели яркие лилейники

Фото: пресс-служба КФУ

В Ботаническом саду КФУ в Симферополя зацвели яркие лилейники. Всего в коллекции ботсада насчитывается 206 таксонов лилейников разных форм и оттенков.

Фото: пресс-служба КФУ

- Массовое цветение сортов приходится на июнь-июль, когда в Крыму и на юге России мало цветущих травянистых многолетников. В этом году такое цветение началось на 7-10 дней позже по причине затяжной и прохладной весны, - цитирует КИА старшего научного сотрудника ботсада КФУ Ларису Решетникову.

А при массовой посадке лилейники образуют зеленый ковер из листьев и пестрят яркими красками во время цветения.

Напомним, ранее в Крыму зацвели кактусы одной из крупнейших оранжерей Европы. Сама оранжерея находится в популярном Никитском ботаническом саду.

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50