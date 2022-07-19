Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе приступили к спилу и глубокой обрезке аварийных тополей, сообщил директор МБУ «Город» Антон Гумен.

- Накопилось большое количество заявок и жалоб от граждан, поэтому было дано поручение привести в порядок зеленые насаждения в городе. В первую очередь снести аварийные тополя, которые представляют собой самую большую угрозу, - пояснил Гумен.

По его словам, в настоящее время сотрудники предприятия трудятся на улице Беспалова, приводят в порядок деревья, которые растут возле учебных учреждений. Там работают около 30 человек, которые используют до восьми единиц спецтехники. Работы намерены завершить до конца текущей недели.

Напомним, накануне ураганный ветер повалил деревья в Ялте. В результате в городе временно приостановили движение троллейбусов, а также изменили расписание движения маршруток.

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