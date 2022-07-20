Погода на 20 июля 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 28 градусов

В Евпатории Черное море прогрелось до +21°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

20 июля на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение, сохраняется и чрезвычайная пожарная опасность.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный до 15 м/с. Температура воздуха ночью 12...14°, днем 26...28°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В городе-герое Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем северо-западный ветер до 14 м/с., тепло до 25…27°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, тепло до +21…+27°, юго-западный ветер 3-7 м/с. Ясно.

В Евпатории +19…+27°, западный ветер 4-10 м/с. Ясно.

В Керчи +23…+26 °, северо-западный ветер 4-9 м/с. Ясно.

В Феодосии +22 …+27°, северный ветер 2-7 м/с. Ясно.

В Черноморском +22…+24°, северо-западный ветер 4-8 м/с. Ясно.

В Джанкое +18…+27°, скорость северо-западного ветра 2-9 м/с. Ясно.

В Армянске +21 …+27°, скорость юго-западного ветра 2-10 м/с. Ясно.

Вода в Черном море прогрелась до +19 …+24°.

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