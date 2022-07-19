Стартовал марафон гастрономических сетов от ресторанов Mriya Resort & SPA

Фото: Resort & SPA

До 31 июля пройдет марафон гастрономических сетов «7 вкусов мечты» , где 7 ресторанов Mriya Resort & SPA предлагают гостям уникальный гастрономический опыт.

Рестораны и бары курорта Mriya Resort & SPA можно посещать в любое время по предварительной брони без приобретения дополнительного входного билета. В гастрономическую карту курорта входят: уютный итальянский ресторан «L’Olivo», необыкновенный паназиатский ресторан «Mandarin», ресторан современной европейской кухни «Cosmo», ресторан локоворской кухни «WineKitchen», рестораны на берегу моря «Salt & Pepper» и «Черное море».

В рамках марафона 7 шеф-поваров Mriya Resort & SPA составят авторские летние сеты, которые отражают концепцию ресторанов: «WineKitchen» с легким и летним сетом с рулетом из перепелки; «Salt & Pepper» подготовил изысканный сет с севиче из лангустинов; ресторан «Черное море» представляет сет из крымских рыбных деликатесов; в «Cosmo» гости попробуют полезный сет со сливочным палтусом, анчоусами и страчателлой; современное прочтение итальянской кухни от ресторана «L'Olivo»; сет для настоящих ценителей азиатской кухни в «Mandarin» с фирменным десертом в виде сакуры и сытный, простой и по-домашнему вкусный сет в «Villa Cafe».

Единая цена на сет – 3000 рублей, в которую входит салат или закуска, основное блюдо, десерт и напиток. В качестве комплемента, при приобретении сетов, гости получают скидку в размере 20% на экскурсии Winepark, посещение Японского сада, семейный тематический парк «Дримвуд», а также 20% на приобретение билета «Day use» и аренду трансфера Mriya Resort & SPA.

Подробности о гастромарафоне по телефону: 8 800 550 53 98 или на сайте.