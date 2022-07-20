В Крыму пропал мужчина с окладистой бородой

Станислав Медведский. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK
Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым разместил в соцсети ориентировку на пожилого жителя Сакского района.
- Пропал Медведский Станислав Михайлович, 82 года (1940 год рождения), село Столбовое, Сакский район, - сообщили волонтеры.
Пожилой человек исчез из поля зрения близких несколько дней тому назад - 15 июля 2022.
Приметы пропавшего: 175 сантиметров рост, худощавый, седые волосы и серо-голубые глаза.
Станислав Медведский был одет в синий пиджак, серые брюки и коричневые ботинки.
Особые приметы: крымчанин носит бороду.
Если вы видели этого человека - сообщите по телефонам 8 (800)7005452 или 112 (звонок бесплатный).
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