В Крыму пропал мужчина с окладистой бородой

Станислав Медведский. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым разместил в соцсети ориентировку на пожилого жителя Сакского района.

- Пропал Медведский Станислав Михайлович, 82 года (1940 год рождения), село Столбовое, Сакский район, - сообщили волонтеры.

Пожилой человек исчез из поля зрения близких несколько дней тому назад - 15 июля 2022.

Приметы пропавшего: 175 сантиметров рост, худощавый, седые волосы и серо-голубые глаза.

Станислав Медведский был одет в синий пиджак, серые брюки и коричневые ботинки.

Особые приметы: крымчанин носит бороду.

Если вы видели этого человека - сообщите по телефонам 8 (800)7005452 или 112 (звонок бесплатный).

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