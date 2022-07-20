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Экономика20 июля 2022 6:07

Закрытые муниципальные парковки в центре Симферополя хотят автоматизировать

За установку оборудования будут отвечать частные предприятия
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
На сегодняшний день час стоянки на парковках в центре Симферополя стоит 50 рублей

На сегодняшний день час стоянки на парковках в центре Симферополя стоит 50 рублей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Закрытые муниципальные парковки в центре Симферополя хотят автоматизировать, а также разместить на улицах автоматические кассы.

- Это государственно-частное партнерство, которое будет заключено с городом. Соглашение должно быть подписано на следующей неделе, - цитирует «Крым 24» председателя общественного совета крымской столицы Александра Юрьева.

За установку оборудования и благоустройство территорий будут отвечать частные предприятия. Также на парковках разместят камеры видеонаблюдения. Социальные парковочные места для инвалидов и льготников будут сохранены.

На сегодняшний день час стоянки на парковках в центре города стоит 50 рублей, последующие часы - 100 рублей. Плату увеличивать не намерены. Стоянки возле социальных учреждений останутся бесплатными.

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