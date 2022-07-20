Появилось щекочущее нервы видео из музея подводных лодок в Балаклаве

В музее субмарин. Фото: кадр видео @m.khachaturov/Михаил Хачатуров

В городе-герое Севастополе очень много исторических объектов, связанных с военной тематикой. Самый необычный – это Балаклавский подземный музейный комплекс.

В красивейшей бухте расположена штольня, где раньше находился суперсекретный военный объект – место дислокации субмарин.

Один из посетителей штольни создал видео, которое сполна передает атмосферу этого места. Ведь в настоящее время все желающие, купив входной билет, могут не только поглазеть на военную технику, но стать участниками квеста или свидетелями некого действа, например, имитации удара ядерной волны.

- Отличное место, где можно познакомится с историей и заодно пощекотать себе нервы, - такие комментарии оставляют в соцсети те, кто побывал в подземном музее.

Но если людям здесь боязно и тревожно, то дельфинам здесь сытно и аппетитно: китообразные приплывают в музей подводных лодок, чтобы половить рыбу.

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